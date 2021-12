La definizione e la soluzione di: Le relazioni del proprio operato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RESOCONTI

Significato/Curiosità : Le relazioni del proprio operato

Relazione sulla gestione d'esercizio. La relazione deve indicare i settori in cui ha operato la società, con riferimento ai costi, ai ricavi e agli investimenti. La relazione deve contenere: ...

