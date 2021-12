La definizione e la soluzione di: Recipienti a doghe dell enologo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TINE

Significato/Curiosità : Recipienti a doghe dell enologo

Glossario del vino (reindirizzamento da enologo) botti di grandi dimensioni si può anche piallare la parte interna delle doghe. L'acidità determinata dai soli acidi non volatili (tartarico, malico, citrico) ...

Altre definizioni con recipienti; doghe; dell; enologo; recipienti per enologi; Se ne fanno ermetici recipienti | Venerdì 26 novembre 2021; Fa recipienti di terracotta; recipienti ornamentali; Recipienti a doghe per granaglie; Recipienti a doghe ; Antichi recipienti a doghe ; Tino a doghe larghe; La seconda fase dell a marea; Ciascuno dei quattro simboli dell e carte da gioco; Si interessano dell andamento dei titoli; Lo Stato dell e Canarie; Recipienti che interessano l'enologo ; Recipienti per l’enologo ; Le seleziona l'enologo ; Un enologo alla buona; Cerca nelle Definizioni