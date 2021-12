La definizione e la soluzione di: C è quello espiatorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CAPRO

Significato/Curiosità : C e quello espiatorio

Altre definizioni con quello; espiatorio; C è quello espiatorio; quello attrezzi soccorre l automobilista; quello spento non fuma; È famoso quello del cigno; C è quello espiatorio ; Quello espiatorio la paga per tutti; Il quadrupede... espiatorio ; Cerca nelle Definizioni