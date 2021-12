La definizione e la soluzione di: Quello degli USA con Santa Fe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 22 lettere : NUOVO MESSICO | NEW MEXICO

Significato/Curiosità : Quello degli USA con Santa Fe

Santa Fe (Nuovo Messico) Santa Fe (tewa: Oghá P'o'oge; navajo: Yootó) è la capitale dello Stato del Nuovo Messico. È la quarta città più grande dello stato ed è il capoluogo della ...

Altre definizioni con quello; degli; santa; C è quello degli avvocati e quello dei giornalisti; Natalia Ginzburg ha scritto quello famigliare; Longchamp si disputa quello de Triomphe; quello atomico... non è commestibile; C è quello degli avvocati e quello dei giornalisti; Arnesi degli scultori; La giacca degli ufficiali; Regina degli Ostrogoti figlia di Teodorico; La spedizione in Terra santa di Pietro l Eremita; Le spedizioní effettuate in Terrasanta ; Vi nacque santa Caterina; La santa patrona di Barcellona; Cerca nelle Definizioni