La definizione e la soluzione di: C è quello degli avvocati e quello dei giornalisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORDINE

Significato/Curiosità : C e quello degli avvocati e quello dei giornalisti

Nino Marazzita (categoria avvocati italiani del XX secolo) Marazzita (Palmi, 2 aprile 1938) è un avvocato e giornalista italiano. Nino Marazzita esercita la professione di avvocato penalista dal 1965. Durante la ...

Altre definizioni con quello; degli; avvocati; quello; giornalisti; quello degli USA con Santa Fe; Natalia Ginzburg ha scritto quello famigliare; Longchamp si disputa quello de Triomphe; quello atomico... non è commestibile; Quello degli USA con Santa Fe; Arnesi degli scultori; La giacca degli ufficiali; Regina degli Ostrogoti figlia di Teodorico; Dà da fare agli avvocati ; 1 conti degli avvocati ; I discorsi degli avvocati difensori; La veste indossata dagli avvocati ; quello degli USA con Santa Fe; Natalia Ginzburg ha scritto quello famigliare; Longchamp si disputa quello de Triomphe; quello atomico... non è commestibile; Una monografia giornalisti ca fra; Categoria di giornalisti ... fuori sede; Romanzieri, poeti e giornalisti ; Si accende fra giornalisti ; Cerca nelle Definizioni