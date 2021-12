La definizione e la soluzione di: Quello attrezzi soccorre l automobilista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARRO

Significato/Curiosità : Quello attrezzi soccorre l automobilista

Episodi di CHiPs (terza stagione) (sezione La ragazza del carro attrezzi) Dorward Jon e Ponch cercano di rintracciare una misteriosa dottoressa che soccorre le vittime degli incidenti, e poi scompare nel nulla. Titolo originale: ...

