La definizione e la soluzione di: Quelli del vino vanno alla testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FUMI

Significato/Curiosità : Quelli del vino vanno alla testa

Altre definizioni con quelli; vino; vanno; alla; testa; Ci sono quelli botanici; Lo sono quelli che arrossiscono facilmente; quelli per la pelle sono i più cari; L indimenticato Enzo di quelli che..; Il famoso indovino di Tebe; vino bianco siciliano; vino tipico di Pantelleria; Sorvino , attrice USA; Molti ci vanno a correre; vanno a passeggiare in Piazza dei Miracoli; vanno impacchettati e chiusi con dei nastri; vanno usate con cautela; La crespella di mais farcita alla messicana; Gli indici dei nomi alla fine dei libri; In mezzo alla spedizione; Spossata dalla fatica; La testa bovina usata anticamente come ornamento; In testa ai Vigili del Fuoco; La testa del chiodo; Protesta ... stradale; Cerca nelle Definizioni