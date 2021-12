La definizione e la soluzione di: Quella esterna non è dipendente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : COLLABORATRICE

Significato/Curiosità : Quella esterna non e dipendente

Tessuti insulino-dipendenti glucosio, e sono questi tessuti più direttamente sensibili all'azione anabolica dell'insulina. Questi tessuti non sono propriamente "dipendenti" dall'insulina ...

