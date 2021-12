La definizione e la soluzione di: Si può lanciare sulle aziende quotate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OPA

Significato/Curiosità : Si puo lanciare sulle aziende quotate

Offerta pubblica di acquisto Consob. Consiste nell'obbligo di lanciare un'OPA totalitaria sulle azioni ordinarie delle società quotate di cui si arriva a detenere indirettamente una ...

Altre definizioni con lanciare; sulle; aziende; quotate; Si può lanciare in ambito azionario; Gettare, lanciare ; Si può lanciare a squarciagola | Venerdì 26 novembre 2021; lanciare via con forza; Ampolline sulle tavole apparecchiate; I trampolieri con i ciuffi di peli sulle guance; sulle autostrade è di 130 km/h; Permette di tornare sulle posizioni perdute; Riduce gli utili delle aziende ; Una sigla per le aziende ; Identificano aziende e prodotti; Nasce dall unione di una o più aziende ; Elenco di società quotate ;