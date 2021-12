La definizione e la soluzione di: Può chiederla la Polizia Stradale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PATENTE

Significato/Curiosità : Puo chiederla la Polizia Stradale

Polizia giapponese (Detective Conan) Polizia delle diverse prefetture del Giappone. Alcuni di essi compaiono anche in Kaito Kid, altra serie manga e anime dello stesso autore. La Polizia ...

Altre definizioni con chiederla; polizia; stradale; Può chiederla la sentinella per far passare; Non si dovrebbe chiederla a una signora; Può richiederla il degente; Il governo può chiederla alla Camera; Funzionari di polizia ; Un corpo di polizia ha preso nome da questa arma; Lo utilizza la polizia negli aeroporti; Ufficio di polizia ; Si stende sulla massicciata stradale ; Protesta... stradale ; Una tessera per pagare al casello autostradale ; Un segnale stradale ; Cerca nelle Definizioni