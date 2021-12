La definizione e la soluzione di: I punti dell asso a briscola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UNDICI

Significato/Curiosità : I punti dell asso a briscola

briscola vedi briscola (film). La briscola è uno dei più diffusi giochi di carte in Italia, che ha dato origine a numerose varianti, per esempio la briscola chiamata ...

