La definizione e la soluzione di: Un pugile entro i 57 chili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PESO PIUMA

Significato/Curiosità : Un pugile entro i 57 chili

