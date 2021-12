La definizione e la soluzione di: Il proibizionismo vietava quella degli alcoolici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VENDITA

Significato/Curiosità : Il proibizionismo vietava quella degli alcoolici

Scotch whisky (sezione Il primo alambicco) crollo dei prezzi, lo scoppio della Prima guerra mondiale e l'inizio del proibizionismo negli Stati Uniti d'America del 1920, resero difficoltosa la situazione ...

Terrorizzò l'America durante il proibizionismo ; Lo vietava il proibizionismo; Nella mano c è quella ... dell amore; quella esterna non è dipendente; quella dei venti non è profumata; quella di mare è detta canocchia; L aquilone degli uomini volanti; L uccellino degli orologi; Le Isole degli Amici; C è quello degli avvocati e quello dei giornalisti; Rifiuta di bere alcoolici ;