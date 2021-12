La definizione e la soluzione di: Vi si producono arborio e carnaroli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Vi si producono arborio e carnaroli

Cucina argentina (sezione Nordovest e Cuyo) sono quelle ricche in amido, come per esempio le specie chiamate carnaroli o arborio, il glutinoso o il raffinatissimo 0000, purtroppo un riso dalle proprietà ...