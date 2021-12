La definizione e la soluzione di: Si prendono cura dei neonati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MADRI

Significato/Curiosità : Si prendono cura dei neonati

Pediatria malattie infantili. La neonatologia è la branca della pediatria che si occupa dei neonati entro il primo mese di vita. La cooperazione tra pediatria e ostetricia ...

Altre definizioni con prendono; cura; neonati; Si prendono ... senza mai toccarle; Comprendono la “S”; Si prendono per riposare; prendono le cose sul serio; Una dote che può procura re più nemici che amici; Accura to esame clinico con scansione; La cura con sieri e vaccini; Un anima... del cura to; neonati protagonisti d'un cartone animato anni '90; La saliva dei neonati ; _ in: la pratica di molte cliniche di tenere i neonati in camera con la mamma; Tiene asciutti i neonati ; Cerca nelle Definizioni