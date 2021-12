La definizione e la soluzione di: Posizione che annulla il gol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FUORI GIOCO

Significato/Curiosità : Posizione che annulla il gol

Alessandro Del Piero (categoria Nati il 9 novembre) Trezeguet registrò il record come coppia d'attacco più prolifica d'Europa, 40 gol in due (24 gol il franco-argentino, che gli valsero il primato nella classifica ...

