La definizione e la soluzione di: I più profondi conoscitori della Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GEOLOGI

Significato/Curiosità : I piu profondi conoscitori della Terra

Dante Alighieri (sezione La Quaestio de aqua et Terra) araldico, ovvero Raccolta generale delle armi ed insegne gentilizi e delle piu illustri e nobili casate, vol. 7, Milano, Claudio Wilmant, 1847, SBN IT\ICCU\TO0\0902625 ...

Altre definizioni con profondi; conoscitori; della; terra; Scrivere un dossier approfondi to su qualcuno; Le profondi tà del mare dove stanno strane creature; Un sapere molto mnemonico e poco approfondi to; profondi strappi; Il cuore della boxe; I servi della gleba spartani; La scienza della razionale alimentazione; __ in Vulture, Comune della Basilicata; Il pendio del terra pieno; Porto della Spagna sul Mediterra neo; La spedizione in terra Santa di Pietro l Eremita; Sono le gobbe della terra ; Cerca nelle Definizioni