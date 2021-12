La definizione e la soluzione di: La pietra per affilare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : COTE

Significato/Curiosità : La pietra per affilare

Acciaino (reindirizzamento da Acciarino per affilare) utensile utilizzato per correggere e ravvivare il filo delle lame degli strumenti da taglio. Svolge la stessa funzione della pietra per affilare e si compone ...

Altre definizioni con pietra; affilare; Una pietra caduta dal cielo; pietra di origine vulcanica; pietra per cammei; Canzone politica e popolare di Paolo pietra ngeli; Pietra per affilare le lame; Pietre per affilare ; Chiamano dalle strade... per affilare i coltelli!; affilare una lama; Cerca nelle Definizioni