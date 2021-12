La definizione e la soluzione di: Pianta da more. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ROVO

Significato/Curiosità : Pianta da more

Mora (frutto) si nutrono dei rami più giovani e teneri della Pianta. Quando sono mature, le more vengono mangiate da alcuni mammiferi e i loro semi vengono dispersi ...

