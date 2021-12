La definizione e la soluzione di: Il pianeta più vicino al Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MERCURIO

Mercurio (astronomia) (reindirizzamento da Mercurio (pianeta)) Mercurio è il pianeta più interno del sistema solare e il più vicino al Sole. È il più piccolo e la sua orbita è anche la più eccentrica, ovvero la meno ...

