La definizione e la soluzione di: Pesce simile alla sardina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALOSA

Significato/Curiosità : Pesce simile alla sardina

sardina pilchardus Movimento delle sardine. sardina pilchardus (Walbaum, 1792) nota in italiano come sardina o bianchetto (per le forme giovanili) è un Pesce osseo marino della ...

Altre definizioni con pesce; simile; alla; sardina; Manca in un pesce spinato; Un enorme pesce cane; pesce dalle squame cangianti; Un pesce di lago; E simile alla trota; Colore simile al magenta; Non ha alcun punto in comune... con una sua simile ; È simile al golden retriever; E simile alla trota; Uscire da uno stato di torpore, tornare alla realtà; Quelli del vino vanno alla testa; La crespella di mais farcita alla messicana; La sardina d acqua dolce; Un pesce simile alla sardina ; E simile alla sardina ; Cerca nelle Definizioni