La definizione e la soluzione di: Permettono di far cadere le bombe dagli aerei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SGANCI

Significato/Curiosità : Permettono di far cadere le bombe dagli aerei

Conquista della Sicilia sud-orientale nell'operazione Husky (categoria Storia di Siracusa in epoca contemporanea) febbraio 1943), allegando inoltre il divieto assoluto di far cadere bombe sulla parte archeologica di Siracusa (Neapolis e Tiche: all'epoca ancora totalmente ...

Altre definizioni con permettono; cadere; bombe; dagli; aerei; permettono acquisti più facili | Venerdì 26 novembre 2021; permettono acquisti più facili | Venerdì 26 novembre 2021; permettono d'agire per un'altra persona; permettono il volo; Ci possono cadere gli uccelli o gli ingenui; Sensazione anticipata di cio che può accadere ; Ricadere nel già detto; La città con la Lonja de Mercadere s e l'Alcazar; Lo sono le bombe ; Materiale incendiario per bombe ; Le bombe tte di carta; Spara bombe di ridotta potenza; Chiamato dagli spiritisti; Un titolo fuori dagli schemi; Divide il primo dagli altri; Come un fiume uscito dagli argini; Un garage per gli aerei ; Tengono gli aerei in rotta; Milano sui biglietti aerei ; Guidati come degli aerei ; Cerca nelle Definizioni