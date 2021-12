La definizione e la soluzione di: Paniere per fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CESTO

Significato/Curiosità : Paniere per fiori

Capolino “calatide” (dal latino calathis = piccolo Paniere). I fiori che formano il capolino possono essere di due tipi: fiori tubulosi, a simmetria radiale (actinomorfi) ...

