La definizione e la soluzione di: Palma per mobili e cesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROTANG

Palma per mobili e cesti

Storia della tecnologia (sezione Agricoltura, scienza e tecnica nell'antico Egitto) cui i cereali venivano triturati per ricavarne la farina, e i contenitori per conservare e trasportare le messi (cesti intrecciati, poi vasi). I primi ...

