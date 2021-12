La definizione e la soluzione di: Nella mano c è quella... dell amore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LINEA

Significato/Curiosità : Nella mano c e quella... dell amore

amore e Psiche (Canova) amore e Psiche è un gruppo scultoreo di Antonio Canova, realizzato tra il 1787 e il 1793 ed è conservato presso il museo del Louvre, a Parigi. Una seconda ...

Altre definizioni con nella; mano; quella; dell; amore; nella canna da pesca; Abita nella cascina; La W nella bussola; nella teologia cristiana è il Verbo di Dio; Dirige le mano vre delle vele; Amano il dolce far niente; Si consumano in bagno; Guidato, mano vrato; quella esterna non è dipendente; quella dei venti non è profumata; quella di mare è detta canocchia; C era quella della gleba; Il re dell a foresta; I cuscinetti antifrizione dell e bielle; Località dell a Calabria in cui fu ferito Garibaldi; Scrisse II nome dell a rosa; Prime lettere... d amore ; Con pane e amore in un film di Luigi Comencini; Com è bello far l amore da __ in giù, per la Carrà; Quella d amore è una soap opera; Cerca nelle Definizioni