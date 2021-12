La definizione e la soluzione di: Nella canna da pesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LENZA

Significato/Curiosità : Nella canna da pesca

canna da pesca La canna da pesca è un utensile utilizzato per la pesca di pesci di piccola e media pezzatura principalmente per finalità sportive e hobbistiche. Generalmente ...

Altre definizioni con nella; canna; pesca; Abita nella cascina; La W nella bussola; nella teologia cristiana è il Verbo di Dio; Ha il significato di "pace" nella lingua araba; Da incubo in un programma del cuoco canna vacciuolo; canna d india; La città con canna regio e Dorsoduro; Le usa chi pesca con la canna ; Un insidia mimetizzata dal pesca tore; Filo per pesca re; Lo è l acqua in cui si pesca male; Rete conica da pesca di varie dimensioni;