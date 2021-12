La definizione e la soluzione di: Nel tram e nel taxi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TA

Significato/Curiosità : Nel tram e nel taxi

Corsia preferenziale (sezione Tipologie e caratteristiche) dei mezzi del trasporto pubblico (come per esempio autobus di linea, tram e taxi) e dei mezzi di emergenza. Il boom del traffico automobilistico privato ...

