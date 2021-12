La definizione e la soluzione di: Nel centro della Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SS

Significato/Curiosità : Nel centro della Russia

Russia cercando altri significati, vedi Russia (disambigua). Coordinate: 66°25'N 94°15'E? / ?66.416667°N 94.25°E66.416667; 94.25 La Russia (in russo: ?????´??, traslitterato: ...

