Soluzione 4 lettere : RIAL

Significato/Curiosità : La moneta dell Iran

Iran 53 L'Iran (in persiano: ?????, [i'r??n]), ufficialmente Repubblica Islamica dell'Iran (in persiano: ?????? ?????? ?????, Jomhuri-ye Eslami-ye Iran) è uno ...

