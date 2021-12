La definizione e la soluzione di: Modo di dire: Prendere Roma per __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TOMA

Significato/Curiosità : Modo di dire: Prendere Roma per __

Prendere Roma per toma significato, fra cui Prendere fischi per fiaschi e Prendere lucciole per lanterne. In Piemonte viene inoltre usato il Modo di dire capì ciòca per bròca ("confondere ...

Altre definizioni con modo; dire; prendere; roma; Principio di comodo ; Un modo di retribuire i lavoratori; Si esprime in modo enfatico e declamatorio; Cammina in modo goffo; Storico dire ttore d orchestra; Film Disney del 2019 dire tto da Guy Ritchie; Neville, dire ttore d orchestra inglese; Si può dire pregando; prendere possesso; prendere in giro, ridicolizzare; Fraintendere, prendere un abbaglio; prendere ... da internet; Il roma nzo capolavoro della statunitense Louisa May Alcott; Millecinquecento roma ni; di Quinto: a roma ; La C nei numeri roma ni; Cerca nelle Definizioni