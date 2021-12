La definizione e la soluzione di: Mobile a scomparti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCANSIA

Significato/Curiosità : Mobile a scomparti

Trumeau (categoria Collegamento interprogetto a una categoria di Wikimedia Commons presente ma assente su Wikidata) Il Mobile che chiamiamo trumeau (o italianizziamo in trumò) e che è detto in Francia bureau fa la sua comparsa a Venezia nel Settecento. È il Mobile che ...

Altre definizioni con mobile; scomparti; mobile tto con bottiglie; Un mobile da archivi; L Immobile noto calciatore; mobile tto per l ingresso; Armadietto a scomparti ; Scaffali dívisi in scomparti per i documenti; Può essere diviso in scomparti menti; scomparti menti infernali;