La definizione e la soluzione di: Mezzi pubblici di superficie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BUS

Fermata (Mezzi pubblici di superficie) il film, vedi Fermata d'autobus (film). La fermata è il punto dove i Mezzi pubblici si fermano per far salire e scendere i passeggeri. Spesso è segnalata ...

