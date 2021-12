La definizione e la soluzione di: Medici che operano nei reparti di rianimazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : INTENSIVISTE

Significato/Curiosità : Medici che operano nei reparti di rianimazione

Altre definizioni con medici; operano; reparti; rianimazione; In medici na è usato quello di ricino; Una pianta molto usata nella medici na popolare; Era una suddivisione amministrativa con medici e ambulatori; Il foglietto nei medici nali; Si adoperano con l'esca; Medici che non operano ; La adoperano i disegnatori; Le adoperano i marmisti; I reparti che effettuano ispezioni nei ristoranti; I reparti in cui è diviso lo stadio; L'ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti ; I reparti in cui vengono rifinite le vasche da bagno;