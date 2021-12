La definizione e la soluzione di: Materiale nero viscoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CATRAME

Significato/Curiosità : Materiale nero viscoso

Pece (categoria Stub - materiali) La pece è un liquido altamente viscoso di colore nero ricavato dalla distillazione di catrami (bitume, catrame di carbone o catrame di legno). Dal punto ...

Altre definizioni con materiale; nero; viscoso; Realizzatore materiale di un delitto; Aiuto materiale e caritatevole dato ai poveri; materiale utilizzato per vasi, piatti, tazze; Il materiale polimerico altamente inquinante; Venerdì nero : grandi sconti a chi acquista in rete; 59, Un legno nero e molto pregiato; Si ottiene mescolando nero e bianco; La Fornero economista; Materiale nero e viscoso ; Cerca nelle Definizioni