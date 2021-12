La definizione e la soluzione di: Mantenere la linea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ALI

Significato/Curiosità : Mantenere la linea

linea Gotica Disambiguazione – Se stai cercando l'album dei CSI, vedi linea Gotica (album). La linea Gotica (in tedesco Gotenstellung, in inglese Gothic Line) fu una ...

Altre definizioni con mantenere; linea; Chi la fa la deve poi mantenere ; La si deve mantenere guidando in Italia; La si fa per mantenere ordine e igiene; Tener fede alla parola data mantenere le __; Misura linea re inglese; Un parente... in linea ; La linea del governo in relazione agli altri Stati; Tale è la linea sospesa;