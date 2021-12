La definizione e la soluzione di: Manca in un pesce spinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LISCA

Significato/Curiosità : Manca in un pesce spinato

Attributi araldici di forma geometrica (reindirizzamento da spinato (araldica)) araldisti moderni preferisce, a scanalato, il termine spinato, che esiste anche nella variante spinato allargato. Il termine è impiegato quando le punte sono ...

Altre definizioni con manca; pesce; spinato; manca nza dei capelli; manca nel fez; manca nza di connessione tra i componenti d una struttura; manca nza di misericordia; pesce simile alla sardina; Un enorme pesce cane; pesce dalle squame cangianti; Un pesce di lago; I suoi cavalli sono di filo spinato ; Recinto di filo spinato ; Cerca nelle Definizioni