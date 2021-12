La definizione e la soluzione di: Un mammifero come delfini e balene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CETACEO

Significato/Curiosità : Un mammifero come delfini e balene

Delfino Delphinidae (delfini oceanici) e Platanistoidea (delfini di fiume), i cui membri sono in genere di piccole dimensioni. Il termine delfino, derivato dal ...

