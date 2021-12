La definizione e la soluzione di: Un locale in cui si servono gelati e panna montata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CREMERIA

Significato/Curiosità : Un locale in cui si servono gelati e panna montata

Bubble tea (sezione Preparazione e varianti) Alcuni locali offrono bubble tea con crema di latte o di formaggio, che hanno una consistenza più densa, simile a quella della panna montata. Altri preparano ...

