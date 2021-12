La definizione e la soluzione di: Si lavano con i piatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POSATE

Significato/Curiosità : Si lavano con i piatti

Pappardelle sul cinghiale (categoria Primi piatti) con cipolla, carote tagliate a pezzi, sedano e alloro, per almeno 12 ore. Successivamente, si recuperano gli odori usati, si lavano, si tritano e si fanno ...

Altre definizioni con lavano; piatti; Lo lavano ambo le mani; Popolavano l'Olimpo... in modo letterario; Si lavano a vicenda; Brillavano nel forziere; Lo sono piatti come i tikka masala e i samosa; Materiale utilizzato per vasi, piatti , tazze; Si sfrega sui piatti per lavarli a mano; Il piatti no al collo del sommelier; Cerca nelle Definizioni