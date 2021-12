La definizione e la soluzione di: Si lanciano con le mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SASSI

Significato/Curiosità : Si lanciano con le mani

Chiese di lanciano Voce principale: lanciano. Le chiese di lanciano caratterizzano il centro storico nei quattro rioni medievali lancianovecchia, Civitanova, Sacca e Borgo ...

Altre definizioni con lanciano; mani; Li lanciano i lama; Bilanciano le altre; Si lanciano nella Battaglia del Carnevale di Ivrea; Bilanciano ... i creditori; Si preoccupano del domani ; Ex capitale della Birmani a; Le ragazzine di domani ; Millecinquecento romani ;