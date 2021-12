La definizione e la soluzione di: Lama: aveva autorità sul Tibet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DALAI

Significato/Curiosità : Lama: aveva autorita sul Tibet

Dalai Lama "Dalai Lama" (detti anche Gandhi Monaci) sono stati, a partire dal XVII secolo, e fino al 1959, anche la più alta autorità teocratica del Tibet, mentre ...

Altre definizioni con lama; aveva; autorità; tibet; Li governava il Dalai lama ; Li lanciano i lama ; Si esprime in modo enfatico e declama torio; Proclama i siti Patrimonio dell umanità; aveva no il cimiero; La moda che aveva il suo regno in Carnaby Street; aveva no due mani e quattro zampe; aveva il naso allungabile; L autorità che il vassallo esercitava sul feudo; autorità in campo culturale o professionale; Un autorità mondiale; Nulla: permesso dato dalle autorità ; Lungo fiume che nasce nel tibet ; Il Maestro supremo del buddhismo tibet ano; Il monte tra il tibet e l'India alto 7816 metri; Fiume che nasce nel tibet e sfocia nel Martaban; Cerca nelle Definizioni