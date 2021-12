La definizione e la soluzione di: L ispirazione improvvisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : L ispirazione improvvisa

George Smith Patton (categoria Nati l'11 novembre) rispose che aveva avuto una "ispirazione improvvisa". ^ Patton On Communism And The Khazar Jews, su rense.com. URL consultato l'8 marzo 2014. ^ Robert Wilcox ...