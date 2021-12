La definizione e la soluzione di: Insufficiente allo scopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INADEGUATO

Significato/Curiosità : Insufficiente allo scopo

scopo sociale In diritto, lo scopo sociale è il fine perseguito dall'attività esercitata da una società. Lo scopo sociale si differenzia in base al tipo di soggetto ...

Le hanno allo dole e tordi; Un andatura del cavallo ; allo ggio per auto; Può sfiancare il cavallo ; Lunga trasmissione dal piccolo schermo a scopo benefico; Quelli anonimi si riuniscono a scopo terapeutico; Vi fuoriescono acque calde usate a scopo terapeutico; Lo è l atteggiamento di chi fa del piacere lo scopo della vita;