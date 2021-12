La definizione e la soluzione di: Insetto che si alleva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : APE

Significato/Curiosità : Insetto che si alleva

Motacilla cinerea nidifica in cavità fra le rocce oppure in buchi nei muri o sotto i ponti. alleva una sola covata l'anno deponendo 4-6 uova in un nido a coppa fatto di steli ...

Altre definizioni con insetto; alleva; Noiosissimo insetto ; Veloce insetto dalle doppie ali iridescenti; insetto con quindici paia di zampe; Un insetto ... microspia; Si alleva per la bava; Viene alleva to in Perù; Come il pollo alleva to rusticamente; alleva menti... di piante;