La definizione e la soluzione di: Inerenti alla fisica nucleare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATOMICI

Significato/Curiosità : Inerenti alla fisica nucleare

Enrico Fermi (categoria Vincitori del premio Nobel per la fisica) nucleare a fissione che produsse la prima reazione nucleare a catena controllata e fu uno dei direttori tecnici del Progetto Manhattan che portò alla ...

Altre definizioni con inerenti; alla; fisica; nucleare; inerenti a Lombardia o Campania; Si occupa di questioni inerenti a tasse e a imposte; In mezzo alla stanza; L imperatore fratello di Caracalla ; Pesce simile alla sardina; E simile alla trota; fisica mente ben fatto; Principio di fisica ; Una moderna teoria fisica ; Caratteristica fisica di chi ha i capelli rossi; Ricaduta radioattiva dopo scoppio nucleare ing; Sistema in cui si produce energia nucleare ; Centro del Piacentino in cui molti anni fa funzionò una centrale nucleare ; Può essere edile o nucleare abbr; Cerca nelle Definizioni