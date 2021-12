La definizione e la soluzione di: L inchiostro per le fotocopie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TONER

Significato/Curiosità : L inchiostro per le fotocopie

Carta chimica prime macchine per fotocopie. Si trattava di una carta caricabile elettrostaticamente che quando veniva colpita dalla luce perdeva le cariche accumulate ...

Altre definizioni con inchiostro; fotocopie; Collegata al pc, usa cartucce di inchiostro ; Serbatoio di inchiostro nelle stampanti; E' dotata di un serbatoio per l'inchiostro ; Un inchiostro nerissimo; Nome completo del servizio di fotocopie a distanza; L'inchiostro per le fotocopie ; Opposto al retro nelle fotocopie ; Inchiostro per le fotocopie ; Cerca nelle Definizioni