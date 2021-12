La definizione e la soluzione di: Li guidò Annibale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CARTAGINESI

Significato/Curiosità : Li guido Annibale

Annibale Carracci Farnese che determinerà, di lì a non molti anni dopo, la chiamata di Annibale a Roma. Intorno al 1588 la pittura di Annibale vira in modo deciso verso il ...

Altre definizioni con guidò; annibale; guidò il Psi; guidò la spedizione ateniese in Sicilia; La guidò Gorbaciov; guidò l’Egitto nel 1970-81; La città di annibale ; Il genere delle riviste Il Male e Cannibale ; Lo Stefano fumettista di Cannibale e Frigidaire; Era cannibale in un'antologia di racconti del 1996; Cerca nelle Definizioni