Soluzione 3 lettere : BIG

Significato/Curiosità : I grandi della finanza

Altre definizioni con grandi; della; finanza; Un vino da grandi occasioni; grandi istituzioni statali; La aprono le grandi ditte; Lo è l aria in grandi altitudini; Il faraone della più piccola fra le piramidi di Giza; Spiaggia della Cote d Azur; La croce dell antico Egitto simbolo della vita; Sigla della mioglobina; Un natante della finanza ; Sono ripetute in finanza ; In finanza , operazione per coprire i rischi ing; Gli agenti della Guardia di finanza ;