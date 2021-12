La definizione e la soluzione di: Gli anelli che tengono insieme le botti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CERCHI

Significato/Curiosità : Gli anelli che tengono insieme le botti

Altre definizioni con anelli; tengono; insieme; botti; La moda di forarsi per mettersi gli anelli ovunque; anelli in cui girano i perni; Fortezza di Saruman ne Il Signore degli anelli ; Granelli di cereali usati per minestre in brodo; tengono gli aerei in rotta; __ profumate: si tengono in bustine sigillate; Dove si tengono gli abiti e... gli scheletri; La Casa cui appartengono i duchi d Aosta; insieme di argomenti che ricorrono in un opera; insieme a respirando in un album dei Pooh del 1977; In generale, un insieme di arredi; insieme al mare in un romanzo di Ernest Hemingway; Una temuta botti glia; Mobiletto con botti glie; Consulta l oracolo della Diva botti glia; Si imbotti sce con affettato; Cerca nelle Definizioni