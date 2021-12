La definizione e la soluzione di: Fra Paolo : venne detto Maestro di Galileo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SARPI

Significato/Curiosità : Fra Paolo : venne detto Maestro di Galileo

Processo a Galileo Galilei Voce principale: Galileo Galilei. Il processo a Galileo Galilei, sostenitore della teoria copernicana eliocentrica sul moto dei corpi celesti in opposizione ...

Altre definizioni con paolo; venne; detto; maestro; galileo; paolo e Giovanni Falcone; paolo __: scrisse la celebre Istoria del Concilio tridentino; Film del 1969 di Pier paolo Pasolini; Canzone politica e popolare di paolo Pietrangeli; Divenne madre a 90 anni; Divenne celebre per un filo; Harbor: venne bombardata nel dicembre 1941; La collina fuori Gerusalemme su cui venne crocefisso Gesù; Scollato, detto in maniera aulica; Esattezza, detto con un sinonimo; detto , in origine, del barometro metallico a tubo ripiegato; Il salume detto anche capocollo; Dante lo definì il maestro di color che sanno; Un maestro del taglio; Sorreggono l’albero maestro ; Impara dal maestro ; Quello di proporzione fu ideato da galileo Galilei; Due lettere di galileo ; Quelle solari furono scoperte da galileo Galilei; Gli strumenti ottici cari a galileo ; Cerca nelle Definizioni